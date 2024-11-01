Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2024 07:51

ABD Başkanı Biden'ın "çöp" gafı, Beyaz Saray'ı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelemesinin ardından Beyaz Saray Basın Ofisinin bu ifadeyi "destekçinin çöpü" şeklinde değiştirmesine Stenografi Ofisi tepki gösterdi.

ABD Başkanı Biden'ın "çöp" gafı, Beyaz Saray'ı karıştırdı

Associated Press'in elde ettiği ve adlarının açıklanmasını istemeyen iki Beyaz Saray yetkilisine teyit ettirdiği e-postaya göre, Stenografi Ofisi yetkilisi, Basın Ofisinin Biden'ın konuşma transkriptinde kendilerinden habersiz yaptığı değişikliği "protokol ihlali" olarak niteledi.

E-postada Beyaz Saray Basın Ofisinin bağımsız olarak transkriptte değişikliğe gitme yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, "Ulusal arşivlerimizde kaydedilen Stenografi Ofisinin bu transkripti, artık Basın Ofisi personeli tarafından düzenlenen ve kamuoyuna açıklanan versiyonunda farklı" ifadesi kullanıldı.

Biden'ın, destekçilerine "çöp" dediği Trump çöp kamyonu sürdü
Biden'ın, destekçilerine "çöp" dediği Trump çöp kamyonu sürdü

Basın Ofisinin, Biden'ın yaptığı gafı toparlamak amacıyla Stenografi Ofisinden teyit almadan kendi versiyonlarını web sitesinden yayımladığı belirtilen e-postada, "Yorumda bir farklılık varsa Basın Ofisi, transkripti bekletmeyi seçebilirdi ancak bağımsız olarak düzenleme yapamaz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Stenografi Ofisi yetkilisi, konuya ilişkin rahatsızlığını Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt'a gönderdiği başka bir e-postada dile getirerek, "Aciliyetinden bağımsız, transkriptlerimizin doğru ve geçerli olması için düzenleme, onay ve yayımlama süreçlerinde tutarlı bir protokole bağlı kalmamız çok önemlidir" diye yazdı.

Biden'dan "çöp" gafı

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'ın Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesi tartışmaya yol açmıştı.

Bunun üzerine ABD basınındaki haberlerde Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı" diye konuştuğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'in paylaştığı konuşma dökümünde Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
ABD Beyaz Saray Donald Trump Joe Biden
Sıradaki Haber
F-35'te pilotaj hatası: 11 dakika kontrolsüz uçtu, ardından yere çakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
11 ilde PKK'ya operasyon: Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
09:02
40 bine yakın Togg T10X yollarda
09:01
Fransa vatandaşlarını yapay zeka ile izlemeye hazırlanıyor
09:04
Katil İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi
09:10
Fitch: Avro Bölgesi'nde büyüme toparlanıyor
07:37
Küresel helal pazarı, Helal Expo'da buluşacak
İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 158'e yükseldi
İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 158'e yükseldi
FOTO FOKUS
40 bine yakın Togg T10X yollarda
40 bine yakın Togg T10X yollarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ