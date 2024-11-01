Mars'ta parçalı Güneş tutulması görüntülendi

Bu olay sırasında Phobos, güneşin yüzeyine ve Mars’ın yüzeyine gölge düşürerek, sanki “göz kırpan” bir göz görünümü oluşturdu. Bu etkileyici an, 30 Eylül’de çekilen bir video ile kaydedildi.

Mars’tan gözlemlenen tutulma, dünyada izlenen güneş tutulmalarına kıyasla oldukça kısa sürüyor; bu tutulma sadece 30 saniye devam etti.

Phobos, dünya uydusuna oranla 157 kat daha küçük bir çapta olduğundan bu tür tutulmalar kısa sürüyor.

Perseverance, daha önceki Mars görevlerinde de benzer tutulma görüntülerini kaydeden Curiosity (2019) ve Opportunity (2004) araçlarının izinden gidiyor. Bu tür gözlemler, Phobos’un yörüngesindeki değişimlerin anlaşılmasına katkı sağlıyor.

Phobos’un kaderi

Phobos, her 7,6 saatte bir Mars ekvatoru etrafında dönüyor, ancak yörüngesi Mars’a her 100 yılda 1.8 metre yaklaşıyor.

Bu hızla devam ederse, önümüzdeki 50 milyon yıl içinde ya Mars yüzeyine çarpacak ya da parçalanarak gezegenin etrafında halka oluşturacak.

Mars’ın gizemli uyduları Phobos ve Deimos’un kökenine dair sorular, Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) 2026’da başlatmayı planladığı MMX görevi ile yanıt bulabilir.

Bu misyon, Phobos’a iniş yaparak örnek toplayacak ve bu örneği Dünya'ya geri getirecek.



