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Dünya
Techtimes 01.11.2024 06:49

ChatGPT artık bilgisayarlardan da konuşabilecek

Yapay zeka sohbet platformu ChatGPT, masaüstü bilgisayar kullanıcıları için Gelişmiş Ses Modu (AVM) özelliğini kullanıma açtı. OpenAI, yaptığı açıklamada, PC ve Mac kullanıcılarının artık ChatGPT ile gerçek zamanlı olarak konuşabileceğini duyurdu.

ChatGPT artık bilgisayarlardan da konuşabilecek

Bu özellik, sesli iletişimi kolaylaştırarak daha doğal bir sohbet deneyimi sunuyor.

Gelişmiş Ses Modu, OpenAI’nin son model GPT-4o altyapısını kullanarak, kullanıcıların ChatGPT ile doğal ve kesintisiz konuşmalar yapmasını sağlıyor.

ChatGPT, ses tonundaki duyguları algılayarak uygun şekilde yanıt verebiliyor ve konuşma sırasında araya girme veya ekleme yapma imkânı tanıyor.

Bu da kullanıcıya, bir insanla konuşuyormuş hissi yaşatıyor.

İlk olarak Temmuz ayında beta kullanıcılarına sunulan bu özellik, Eylül ayında ücretli aboneler için erişime açıldı.

OpenAI, Avrupa'daki ücretsiz kullanıcılar için de kısıtlı bir ön izleme sunabileceğini belirterek, yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacağı sinyalini verdi.

Ses modu: En popüler özellik

ChatGPT’nin sesli iletişim özelliği, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Kullanıcılar, ChatGPT’nin insan nefesi gibi doğal duraklamalar, aksanlar ve ton değişimlerini taklit etme yeteneğinden oldukça memnun.

Özellik, hem günlük sohbetlerde hem de karmaşık tartışmalarda geniş bir kullanım alanı sunuyor.

OpenAI’nin bu yeniliği, Meta ve Google gibi rakiplerin de benzer sesli iletişim özellikleri geliştirmesine ilham verdi.

ChatGPT’nin ses moduyla yapay zeka destekli iletişimde yeni bir standart belirlenmiş oldu.

Geçmiş sohbet arama özelliği

Ayrıca, OpenAI kullanıcıların önceki sohbetlerini arayıp bulmalarını sağlayan bir sohbet geçmişi arama özelliğini de duyurdu.

Bu özellik, kullanıcıların önceki konuşmalarına kolayca erişip kaldıkları yerden devam etmelerini sağlıyor.

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