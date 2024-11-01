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Dünya
CBS News 01.11.2024 06:59

F-35'te pilotaj hatası: 11 dakika kontrolsüz uçtu, ardından yere çakıldı

ABD Deniz Piyadeleri'nin F-35 savaş uçağı, pilotun hatalı kararı sonucu kontrolsüz bir şekilde yaklaşık 11 dakika boyunca havada uçtuktan sonra düştü.

F-35'te pilotaj hatası: 11 dakika kontrolsüz uçtu, ardından yere çakıldı

Perşembe günü yayımlanan Deniz Piyadeleri soruşturma raporuna göre, yaklaşık 100 milyon dolarlık uçağın düşme sebebinin, pilotun “kontrol edilemez bir uçuş acil durumu” olarak yanlış değerlendirme yapıp uçaktan fırlatma koltuğuyla ayrılması olduğu belirtildi.

Olay, 17 Eylül 2023 tarihinde yoğun bir yağmur fırtınası sırasında gerçekleşti.

Pilot, elektriksel arızalar ve ekranlarda yaşadığı aksaklıklar nedeniyle fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı.

Ancak bu sırada F-35, otomatik uçuş kontrol sistemleri sayesinde yaklaşık 11 dakika boyunca 112 kilometre mesafede kendi başına uçmaya devam etti.

Pilot, fırlatma sonrasında bir evin bahçesine iniş yaptı ve bir ev sahibinin kapısını çalarak kayıp uçağı bildirmek için 911’i aradı.

Kaza yeri, Güney Carolina, Hemmingway yakınlarında ormanlık alanda ertesi gün tespit edildi.

Yoğun ormandan geçerek çakıldı

Soruşturma raporuna göre, F-35 uçağı kaza öncesinde yoğun bir ormanlık alandan geçti ve enkaz alanı yaklaşık bin 800 metre uzunluğunda.

Enkaz alanında yoğun ormanlık ağaçlar, pamuk ve soya fasulyesi tarlaları bulunuyordu. Bir fotoğrafta, uçağın iniş takımının bir ağaç gövdesine saplanmış olduğu görülüyor.

F-35'te pilotaj hatası: 11 dakika kontrolsüz uçtu, ardından yere çakıldı

F-35’in kendi başına uçmaya devam etmesinde, otomatik uçuş kontrol sistemlerinin etkin rol oynadığı vurgulandı

Deniz Piyadeleri yetkilileri, uçağın düşük irtifada uçması, transponderinin arızalı olması ve düşük radar görünürlüğüne sahip “stealth” teknolojisi nedeniyle radardan kısa süreliğine kaybolduğunu ifade etti.

Pilotun fırlatma öncesinde yaşadığı “elektriksel olay” nedeniyle radyo, transponder, taktik hava seyrüsefer sistemi ve aletli iniş sistemlerinde arızalar oluştu.

F-35'te pilotaj hatası: 11 dakika kontrolsüz uçtu, ardından yere çakıldı

Ancak yedek sistemler devreye girerek uçağı uçabilir halde tutmaya devam etti. Yetkililer, uçağın pilotun ayrılmasının ardından uzun bir süre uçmaya devam ettiğini belirtti.

Kazanın çevrede herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı ancak özel mülkiyete ait ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde hasara neden olduğu bildirildi.

Soruşturma sonucunda kazayla ilgili herhangi bir cezai işlem önerilmedi.

 

 


 

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ABD F-35 Uçak Kazası
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