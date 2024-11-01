Duman 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2024 10:21

Anket: ABD'lilerin çoğu seçim günü hakkında "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissediyor

ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki vatandaşların yüzde 70'inin başkanlık seçimleri için "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissettiğini ortaya koydu.

Anket: ABD'lilerin çoğu seçim günü hakkında "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissediyor

The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler seçim günü hakkında benzer duyguları paylaşıyor.

Ankete katılanların yüzde 70’i, seçim günü için "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissettiklerini kaydetti.

Demokratların, Cumhuriyetçilere kıyasla "endişeli" hissetmeye daha yatkın olduğunu gösteren anket, bağımsızların da "hayal kırıklığına uğramış" olduğunu ancak diğer parti destekçilerine göre "daha az endişeli, daha az ilgili ve daha az heyecanlı" olduğunu gösterdi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Kamala Harris arasındaki yarış için beyaz yetişkinlere kıyasla "daha heyecanlı" olduklarını ifade eden siyahi yetişkinler ise kampanya hakkında daha az "hayal kırıklığına uğramış veya endişeli" hissediyor.

Anket, Latinlerin de beyaz seçmenlere kıyasla daha az "hayal kırıklığına uğramış" hissettiğini ortaya koydu.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump
Sıradaki Haber
Fransa vatandaşlarını yapay zeka ile izlemeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı
10:38
Brent petrolün varil fiyatı 74,01 dolar
10:25
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
10:25
Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik
10:24
Maden ihracatında yıl sonu hedefi 6 milyar doları geçmek
10:18
ASELAN ve HAVELSAN arasında 68 milyon dolarlık sözleşme
Bolu Dağı'nda sis hakim oldu
Bolu Dağı'nda sis hakim oldu
FOTO FOKUS
PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ