Katil İsrail Gazze’deki Aksa Şehitleri Hastanesini 14. kez vurdu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Aksa Şehitleri Hastanesi'ni çevreleyen duvarın içinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ve yakınındaki polikliniklere saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 13 kez hedef alınan Aksa Şehitleri Hastanesinin İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 14. kez vurulduğu kaydedildi.

Bombardımanın yaşandığı bölgede yaralanmaların olduğu, maddi zararın meydana geldiği ve hastanede tedavi gören onlarca hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Medya Ofisi açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlarına çağrıda bulunularak, savaş suçu ve katliam boyutuna ulaşan saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmesi, kentteki hastaneler ile sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması talep edildi.