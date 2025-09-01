Açık 28ºC Ankara
Dünya
Techtimes 01.09.2025 10:24

WhatsApp’a yapay zeka desteği: Yazım yardımcısı dönemi başladı

WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını farklı üsluplarda hızlıca yeniden yazmasına imkân veren “Writing Help” (Yazım Yardımı) özelliğini kullanıma sunmaya başladı. 29 Ağustos 2025’te duyurulan özellik, Meta AI altyapısını kullanıyor.

WhatsApp’a yapay zeka desteği: Yazım yardımcısı dönemi başladı

Kullanıcılar, bire bir ya da grup sohbetinde yeni kalem simgesine dokunarak Yazım Yardımı’nı açabiliyor.

Uygulama, tercih edilen üsluba göre (profesyonel, gündelik, esprili ve benzeri) yeniden yazım önerileri oluşturuyor.

Gizlilik ön planda

WhatsApp, özelliğin Private Processing teknolojisiyle geliştirildiğini ve ne orijinal mesajların ne de yapay zekâ önerilerinin Meta ya da WhatsApp tarafından taranmadığını belirtiyor.

Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ve isteyen kullanıcılar tarafından etkinleştiriliyor.

Kademeli yaygınlaşma

Yazım Yardımı, şimdilik ABD’de İngilizce olarak kullanıma sunuldu. WhatsApp, yıl içinde ek dil ve pazar desteğinin kademeli olarak devreye gireceğini, özelliğin dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşacağını ifade ediyor.

Diğer denemeler

Uygulama, kısa süre önce cevapsız aramalara kısa sesli mesaj bırakılmasına imkân veren bir özelliği de test etmeye başladı.

Bu özellikle kullanıcılar, yanıtlanmayan aramalardan sonra ekrandaki “sesli mesaj kaydet” kısayolunu kullanarak hızlıca not bırakabiliyor.

WhatsApp Yapay Zeka Meta
