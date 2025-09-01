Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2025 10:51

Pakistan'da helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'da helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq, kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini belirtti.

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi yaptığı sırada düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hameed, kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını kaydetti.

Kazanın sebebine ilişkin detaylar aktarılmazken, bazı yetkililer, kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
TikTok, mesajlara sesli not, fotoğraf ve video ekleme özelliği getiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:05
Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 3,3 arttı
10:54
Altının gramı 4 bin 597 liradan işlem görüyor
10:52
Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi: Dezenflasyonun sürmesi programın başarısını ortaya koyuyor
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i en yakın zamanda ülkemize bekliyoruz
10:41
TikTok, mesajlara sesli not, fotoğraf ve video ekleme özelliği getiriyor
10:27
WhatsApp’a yapay zeka desteği: Yazım yardımcısı dönemi başladı
Denizlerde av yasağı sona erdi
Denizlerde av yasağı sona erdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ