Techtimes 01.09.2025 10:27

TikTok, mesajlara sesli not, fotoğraf ve video ekleme özelliği getiriyor

TikTok, doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini genişletiyor. Daha önce yalnızca metin, GIF, çıkartma ve TikTok içeriği gönderilebiliyordu. Yeni güncellemeyle kullanıcılar sesli not, fotoğraf ve video paylaşabilecek. Yenilikler hem bire bir hem de grup sohbetlerinde geçerli olacak.

TikTok, mesajlara sesli not, fotoğraf ve video ekleme özelliği getiriyor

Kullanıcılar sohbet ekranında doğrudan ses kaydı yaparak 60 saniyeye kadar sesli not gönderebilecek. Tek bir mesajda en fazla dokuz fotoğraf veya video paylaşılabilecek.

Daha fazla medya göndermek isteyen kullanıcılar sonraki mesajlarla paylaşımı sürdürebilecek.

Ne zaman kullanılacak

Özellikler henüz devreye girmedi. TikTok, güncellemeyi önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunmayı planlıyor.

DM’ler 16 yaş altındaki kullanıcılar için kapalı kalmaya devam edecek. On altı ile on sekiz yaş arası kullanıcılar için ek güvenlik önlemleri uygulanıyor.

On sekiz yaş üzerindeki kullanıcılar da isterse bu filtreleri açabiliyor.

Diğer güncellemeler

TikTok kısa süre önce “Sana Özel” sayfasına konu yönetimi ve yapay zeka tabanlı anahtar kelime filtreleri ekledi.

Uygulamada Tako isimli sohbet robotu ve görselleri videoya dönüştüren “AI Alive” özelliği de yer alıyor.

Şirket; Wind Down, rehberli meditasyon ve yatma zamanı planlaması gibi araçlarla genç kullanıcılar için sağlıklı kullanım odaklı adımlar atıyor.

