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Dünya
AA 22.07.2025 10:47

Katil İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef aldı: 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef aldı: 7 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in açlık, susuzluk ve insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde hedefinde insani yardım bekleyenler vardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde yiyecek bulma ümidiyle yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da söz konusu saldırıda yaralanan 118 kişiye Gazze kentinde bulunan Kızılay bünyesindeki Kudüs Hastanesinde müdahale edildiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Gazze'nin güneyi ile kuzeyini bölen Netzarim Koridoru yakınında saldırının gerçekleştiği noktada dün gece de 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını ve insani yardım dağıtımının "ölüm tuzaklarına" dönüştüğünü belirtiyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu en az 1021 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 500'den fazlası da yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

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