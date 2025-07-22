Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2025 10:44

ABD'de NASA çalışanları, Başkan Trump'ın bütçe kesintilerine tepkili

ABD'de, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) aralarında eski çalışanların da olduğu 287 kişi, Başkan Donald Trump'ın bütçe kesintisi planlarına sert tepki gösteren bir mektup yazdı.

ABD'de NASA çalışanları, Başkan Trump'ın bütçe kesintilerine tepkili

CNN'in haberinde, NASA'dan eski ve mevcut 287 çalışanın, kurumun Geçici Direktörü Sean Duffy'e yazdığı mektuba yer verildi.

"The Voyager Bildirisi" adı verilen mektupta, yönetimin NASA'ya yönelik planladığı bütçe kesintilerine tepki gösterilerek, "Son 6 ayda, hızlı ve müsrif bir şekilde yapılan değişiklikler, NASA'nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkilere sebep oldu." ifadesi kullanıldı.

NASA'daki değişikliklerin stratejik bir şekilde yapılması gerektiğine işaret edilen mektupta, "Bu keyfi kesintiler yasalara aykırı olarak yürürlüğe konmuştur. Bunun hem kurum hem de ülke açısından sonuçları vahimdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkan Trump, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'i 10 Temmuz'da NASA "Geçici Direktörü" olarak atamıştı.

Aynı gün, Trump yönetiminin federal iş gücünü azaltmaya yönelik çalışmaları kapsamında, NASA'nın 2 bin 145 üst düzey çalışanının işten ayrılmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Bu kişilerin büyük bölümünün, Trump yönetimi tarafından teklif edilen erken emeklilik, kıdem tazminatıyla gönüllü ayrılma veya ertelenmiş istifa planı kapsamında görevi bırakacağı öne sürülmüştü.

ETİKETLER
ABD NASA Donald Trump
Sıradaki Haber
Trump, eski ABD Başkanı Obama'yı 2016 seçimlerinde Rusya ile ilgili algı yaratmakla suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
Uzmanlar, AB'nin İsrail'e yaptırım kararı almamasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi
11:06
Doğu Karadeniz'den ABD’ye 43 milyon doları aşkın ihracat
10:52
Katil İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef aldı: 7 Filistinli hayatını kaybetti
10:45
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
10:42
Trump, eski ABD Başkanı Obama'yı 2016 seçimlerinde Rusya ile ilgili algı yaratmakla suçladı
10:48
Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
Besni’de kavun hasadı
Besni’de kavun hasadı
FOTO FOKUS
Hükümlülere ikinci şans için meslek eğitimi veriliyor
Hükümlülere ikinci şans için meslek eğitimi veriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ