Düşen uçak, akıllı saat sayesinde bulundu

Gallatin İlçesi Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre, Montana’da yoğun ormanlık bir alana düşen uçağın enkazına, kurbanlardan birinin akıllı saati sayesinde ulaşılabildi. Kazada uçakta bulunan üç kişi de hayatını kaybetti.

Kazazedeler, Tennessee'den 60 yaşındaki Rodney Conover ve 23 yaşındaki Madison Conover ile Utah’tan 55 yaşındaki Kurt Enoch Robey olarak açıklandı.

Uçağın, Perşembe günü gece yarısından hemen önce West Yellowstone Havalimanı’ndan havalandığı belirtildi. Ancak kısa süre sonra ABD Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Havacılık Dairesi, uçağın yerinin tespit edilemediğini bildirdi ve yerel yetkililerden yardım istendi.

Akıllı saat sinyali yön verdi

Arama kurtarma ekipleri, yolculardan birinin akıllı saatinden elde edilen konum bilgisiyle, Cuma öğleden sonra West Yellowstone’un güneyinde yer alan ıssız bir alandaki enkaza ulaştı.

İki ayrı keşif uçağı kazanın yerini tespit etti ancak ekiplerin yoğun ağaçlık bölgeye karadan ulaşması saatler sürdü. Şerif ofisinden yapılan açıklamada, “Arama kurtarma ekipleri uçağı buldu ve üç kişinin de hayatını kaybettiğini doğruladı” denildi.

Cenazeler uçaktan çıkarıldıktan sonra helikopterle bölgeden alındı ve bir şerif yardımcısı tarafından adli tıp yetkililerine teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili hemen bir açıklama yapmadı. FAA'nın güvenlik veritabanına göre kazaya karışan uçak, tek motorlu Piper Cherokee modelinin bir varyantıydı. Uçakta iki pilot ve bir yolcu bulunuyordu.

Kaza nedeninin belirlenmesi için FAA ile birlikte Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da soruşturma başlattı. Son günlerde bölgede rüzgarın saatte 30 kilometreyi aşan hızlara ulaştığı, gece sıcaklıklarının düşük seyrettiği ve gündüz hava sıcaklıklarının 25 derece civarında olduğu bildirildi.

Gallatin Şerifi Dan Springer, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.