Elon Musk’ın retro Tesla restoranı hayran akınına uğradı

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Tesla Diner & Drive-In” konsepti, Hollywood’da hayata geçirildi.

Eski bir Shakey’s Pizza şubesinin bulunduğu alanda inşa edilen restoran, 11 Temmuz Pazartesi günü saat 16.20’de açıldı.

Günler öncesinden sıraya giren onlarca Tesla hayranı, kapıların açılmasını saatlerce bekledi. Girişte misafirleri patenli garsonlar karşıladı; konuklara dondurma ikram edildi.

Menüde ise kızarmış tavuk ve waffle, ızgara peynirli sandviç, ton balıklı tost gibi klasik Amerikan lezzetlerinin yanı sıra "Elektrikli Soslu Tesla Burger" gibi temalı yemekler de yer aldı. Fiyatlar 4 ila 15 dolar arasında değişiyor.

Optimus robot mısır servis etti

Restoranda Tesla'nın insansı robotu Optimus da görev aldı. Robot, ikinci kattaki terasta konuklara patlamış mısır sundu. Bazı ziyaretçiler robotla etkileşime girerek el hareketleriyle kalp şekli yaptırmaya çalıştı.

Retro-fütüristik tasarımıyla dikkat çeken mekân, aynı zamanda bir açık hava sineması işlevi de görüyor. Açılış gününde 1960’ların ünlü çizgi dizisi "The Jetsons" gösterildi. Tuvaletler ise uzay gemisi temasıyla dekore edildi.

Hayranlar Tesla kültürünü yaşamak için geldi

Açılışa gelenler arasında sosyal medyada Tesla içerikleriyle tanınan fenomenler de vardı. 1,2 milyon takipçili “Tesla Owners Silicon Valley” hesabının sahibi açılış için bölgeye uçtu, dönüş biletini defalarca ertelemek zorunda kaldı.

Etkinliğe katılan Vera Hammar ve ailesi, Tesla’ya olan tutkularını “Biz Tesla süper hayranlarıyız. Dört tane Tesla aracımız var” diyerek dile getirdi. Hammar, “İnsanlar çok sıcak. Eşim, X’te takip ettiği birçok kişiyi burada gördü” dedi.

Bazı ziyaretçiler sabah erken saatlerden itibaren alana geldi. San Diego’dan gelen emekli Tracy Kuss, aracının bataryası yüzde 25’in altına düşmesine rağmen beklemekten şikayet etmedi: “Elon’a, ‘Şarjım bitiyor, buraya girmem lazım’ diye seslenesim var.”

Açılış gecikince sabır testi yaşandı

Resmî açılış saatine kadar geçen süreçte ziyaretçiler için bir belirsizlik hâkimdi. Kapı önünde hâlâ “Coming Soon” yazılı çitler bulunurken güvenlik görevlileri içeride olup bitenle ilgili bilgi vermedi. Bazı misafirler, içeriden yemek kokuları geldiğini söylediklerini belirtti.

Bekleyiş sırasında bir adam sıradakilere donut dağıttı; bir dondurma ve atıştırmalık arabası da alana geldi. Uzun bekleme süresi birçok ziyaretçiye göre Tesla ile özdeşleşmiş bir durumdu. YouTuber Everyday Chris, “Tesla’da işler genellikle gecikir, sürpriz değil” dedi.

Politik gerilim de yansıdı

Açılış sırasında tek başına bir protestocu da vardı. Elinde “Elon Musk, Trump ve kuklalarından Amerika’yı kurtar” yazılı pankart taşıyan bir kadın, dikkat çekti.

Elon Musk, zaman zaman siyasi çıkışlarıyla tartışma yaratmıştı. 2024’te 400 milyar doları aşan servetiyle öne çıkan Musk, dönemin başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla biliniyor; ancak daha sonra aralarının açıldığı belirtiliyor.

Bazı şefler ise projeye temkinli yaklaştı. Los Angeles’taki popüler restoran République’nin sahibi Walter Manzke, New York Times’a yaptığı açıklamada restoranı “heyecan verici” bulduğunu söylemişti. Bu sözler sosyal medyada tepki çekince, Manzke Instagram paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Musk: Diğer şehirlerde de açacağız

Açılışın ardından Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, projenin başarılı olması halinde Tesla Diner konseptini dünyanın büyük şehirlerine ve uzun yol güzergahlarındaki Supercharger istasyonlarına yaymayı planladığını söyledi.

Musk, “İyi yemek, iyi atmosfer ve eğlence sunan, aynı anda Supercharger hizmeti veren alanlar kuracağız” dedi.