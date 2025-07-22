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Dünya
AA 22.07.2025 10:05

Brent petrolün varili 68,13 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,13 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 68,13 dolardan işlem görüyor

Dün 68,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,35 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 68,13 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük tarifelerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala, bu adımın ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerle geriledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu alanda daha sert adımlar atabileceği ihtimalinin piyasadaki risk algısını artırdığını belirtiyor.

Öte yandan, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri de piyasada endişelere neden oluyor.

Trump, bazı haberlere ilişkin, "Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Fed'in bir kurum olarak başarılı olup olmadığının incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Aynı zamanda, jeopolitik gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor. Trump, haziranda İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıların başarılı olduğunu savunarak, "Gerekirse yine yaparız." dedi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a saldırısına yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Erakçi'nin İran'daki nükleer tesisler hakkında, "Hasar çok ciddi, tesisler yok edildi." dediğini aktaran Trump, "Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız." ifadesini kullandı.

Artan jeopolitik gerilimler, enerji arzına ilişkin kesinti endişelerini artırarak petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

Öte yandan, İngiltere de, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan 137 yeni yaptırım açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni yaptırımların Rusya'nın petrol gelirlerini kesintiye uğratacağı ve halihazırda zor durumda olan gölge filosunun daha büyük kısmını işlevsiz hale getireceği belirtildi.

Bu ülkeye yönelik 137 yeni yaptırımın, Rusya'nın gölge filo operasyonlarına baskıyı daha da artırdığı kaydedilen açıklamada, "Yaptırımlar, 2024 başından beri yasa dışı şekilde 24 milyar dolarlık kargo taşıyan filonun bir parçası olan 135 petrol tankerini doğrudan hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugünkü adımın Rusya'nın gölge filo petrol ticaretine imkan sağlayanlara yönelik baskıyı da artırdığı belirtilerek, 2 deniz taşımacılığı şirketinin de yaptırım listesinde yer aldığı bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 70,42 doların direnç, 65,92 doların ise destek olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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