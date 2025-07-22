İnsanlar ile yapay zeka arasında kodlama yarışı: Zafer kimin oldu?

Yarışmada “Psyho” rumuzunu kullanan Debiak, mantık, problem çözme ve dayanıklılık gerektiren 10 saatlik zorlu maratonun sonunda en yüksek puanı elde etti.

OpenAI’nin kod üretme ve optimizasyon konusunda yetkin modeli OpenAIAHC ise ikinci sırada yer aldı. Yapay zeka, yarışmadaki tüm diğer insan katılımcıları geride bıraktı.

Yarışma insanlar ile yapay zekayı doğrudan karşı karşıya getirdi

Finaller kapsamında "İnsanlar ve Yapay Zeka" adlı özel bir gösteri maçı düzenlendi. Bu bölümde, dünya çapında ilk 12’ye giren programcılar, OpenAI’nin yeni yapay zeka modeliyle aynı platformda yarıştı.

Debiak, bu bölümde de yüzde 9’un biraz üzerinde bir farkla birinciliği elde etti.

Debiak, yarışma sonunda yaptığı açıklamada yarışmanın son derece yorucu geçtiğini ve kendisini neredeyse tükenmiş hissettiğini belirtti. Business Insider’a verdiği demeçte, “Rakibim yapay zeka olmasaydı bu kadar yüksek puan alamazdım” dedi.

Yapay zeka hızlı, insan hâlâ daha isabetli

Yarışma sonuçları, yapay zekanın kod üretme ve hata tespiti gibi görevlerde büyük bir hız avantajına sahip olduğunu, ancak karmaşık problemleri çözme ve strateji geliştirme konusunda insan zekasının hâlâ üstün olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu tür rekabetler, gelecekte yapay zeka ile insan iş birliğinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları barındırıyor. Yapay zeka, tamamen insanın yerini almak yerine, onu daha yüksek performans göstermeye teşvik eden bir araç olabilir.

Yapay zeka gelişiyor, ancak yönlendirme insanda

Yarışmayı insanlar kazanmış olsa da, farkın azlığı ve yapay zekanın başarısı dikkati çekti.

Uzmanlar, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini, ancak bu ilerlemenin insan denetimiyle sürdürüleceğini vurguluyor.

Sonuç olarak, yapay zeka hâlâ insan yönlendirmesine ihtiyaç duyuyor. İnsan müdahalesi olmadan yalnızca kod üreten sistemler olarak kalacakları ifade ediliyor.