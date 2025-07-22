Gazze'de biri bebek 2 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz 40 günlük olan Yusuf Muhammed es-Safedi, açlık, yetersiz beslenme ve bebek maması bulunmadığı için yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle Abdulhamid el-Ğalban isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklar, Gazze genelindeki hastanelere her yaştan yüzlerce kişinin şiddetli açlık ve yetersiz beslenme şikayetiyle geldiği, 17 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeden sıkıntı çektiğini belirtti.

Özel gereksinimli bir kadın da açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören 32 yaşındaki özel gereksinimli Rahil Muhammed Rusrus yaşamını yitirdi.

Rahil'in babası Rahim, kızının 1 aydır yetersiz beslenme ve dehidrasyon sorunu yaşadığını ve 50 kilodan 25 kiloya kadar düştüğünü dile getirdi.

Acılı baba, "Kızıma son olarak ıslanmış mercimek suyundan 2 kaşık içirdim, dünyada yediği son yemek buydu." dedi.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.