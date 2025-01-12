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Dünya
AA 12.01.2025 02:00

Katil İsrail Gazze'de 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdü

Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Siyam, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdüğünü belirtti.

Katil İsrail Gazze'de 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Siyam, yaptığı açıklamada, Filistin Rabat Hentbol Kulübü antrenörü Ahmed Harun ile Deyr el-Belah ve El-Cela Kulübü oyuncusu Enes ed-Debci'nin şehadetiyle ölen sporcu sayısının 708'e yükseldiğini bildirdi.

Filistinli yetkili, Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk olmak üzere 369 futbolcu, 105 izci hareketi üyesi ve çeşitli spor federasyonlarından 234 sporcunun öldüğünü kaydetti.

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Antrenör Ahmed Harun'un dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki evini hedef alan topçu bombardımanında öldürüldüğünü ifade eden Siyam, Debci'nin de çarşamba günü ailesinin Deyr el-Belah kentisin batısındaki evini hedef alan bir hava saldırısında yaşamını yitirdiğini aktardı.

273 spor tesisi tamamen veya kısmen yıkıldı

Siyam, soykırım sırasında İsrail'in aralarında stadyumlar, spor salonları ve kulüp tesislerinin de bulunduğu 273 spor tesisini tamamen veya kısmen yıktığına işaret etti.

Bu saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin sporunun geleceğini büyük ölçüde etkileyeceğini ve binlerce sporcu üzerinde yıkıcı etkiler bırakacağını" vurgulayan Siyam, enkaz altında kayıp kişilerin bulunması, İsrail saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelere ulaşılamaması nedeniyle açıklanan rakamların kesin olmadığını belirtti.

Filistin halkının sosyal ve kültürel dokusunun bir parçası olarak kasıtlı olarak hedef alınması nedeniyle Filistin sporunun "varoluşsal zorluklarla" karşı karşıya olduğunu ifade eden Siyam, uluslararası topluma ve uluslararası spor federasyonlarına "İsrail'in ihlallerini durdurmak ve Filistinli sporcuları ve spor tesislerini korumak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 463 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, toplam ölü sayısına ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 499 kişinin eklendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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