Gazze'de oksijen sıkıntısı var: Hasta bebeklerin hayatı tehlikede

Gazze kentinde yer alan Hasta Dostları Hastanesi'nde yoğun bakım ve kuvözde bulunan çocuklar ve bebekler, hayatta kalabilmek için ciddi bir şekilde solunum cihazına ihtiyaç duyuyor.

Söz konusu hastane, Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kuvöz ve yoğun bakım ihtiyacı olan çocuk hastaları kabul edebilen tek sağlık merkezi olarak biliniyor.

Hasta Dostları Hastanesi, 29 Aralık 2024'te acilen "çok miktarda oksijen tüpüne" ihtiyaç olduğunu belirterek, yardım çağrısı yapmıştı.

Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah yaptığı açıklamada, hastanede oksijen istasyonu olmadığını belirtmişti.

Salah, oksijen istasyonunun Gazze kentinde bulunduğunu ve hastaneye günde sadece 10 tüp oksijen sağlayabildiğini, bunun yoğun bakım ve kuvözler için yeterli olmadığını kaydetmişti.

Kriz devam ediyor

Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Salah, oksijen sıkıntısının devam ettiğini vurguladı.

Hastanenin daha önce çocuk hastaların hayatını tehdit eden oksijen eksikliği konusunda acil çağrı yaptığını aktaran Salah, hastanede "çocuk yoğun bakımı, kuvöz, yetersiz beslenme, ameliyat ve cerrahi operasyonlar" bölümlerinin bulunduğunu söyledi.

Bu bölümlerin büyük miktarda oksijene ihtiyaç duyduğunu kaydeden Salah, "Çok sayıda çocuğun solunum cihazına ihtiyacı var." dedi.

Salah, geçen ay Kemal Advan Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından kuşatılması, zorla boşaltılması ve hizmet dışı kalmasından sonra çocuklara yoğun bakım ve kuvöz hizmeti veren tek kurumun Hasta Dostları Hastanesi olduğunu kaydetti.

Bu hizmetlerin Beyt Hanun’dan Gazze Vadisi’ne kadar Gazze’nin büyük bir bölümündeki hasta çocuklara sunulduğuna dikkati çeken Salah, "Hastane, yoğun bakıma ve kuvöze ihtiyacı olan tüm çocukları kabul ediyor." dedi.

[ Gazze'de prematüre bebekler yaşam mücadelesi veriyor | Fotoğraf: AA]

Oksijen yetersizliği nedeniyle hasta çocukların yaşamını tehdit eden gerçek bir tehlikenin söz konusu olduğu konusunda uyarıda bulunan Salah, sorunun üstesinden gelmek ve çocuklara gerekli hizmeti sunmak amacıyla bir an önce oksijen üretim istasyonu kurulması için uluslararası tüm taraflara çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun 15 ay boyunca sağlık sistemini de hedef almasıyla bölgedeki 34 hastane, 80 sağlık merkezi ve 162 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. En az 136 ambulansın imha edilmesi nedeniyle yaralıların ve hastaların tıbbi hizmet alması önlendi.

Ölüm sayıları artıyor

İsrail’in saldırılarının başlamasıyla, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 öncesine kıyasla ölüm oranlarında önemli bir artış görülüyor.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, ölüm oranlarının İsrail’in saldırılarının öncesine göre yaklaşık 7 katına çıktığını belirtti.

Sevabite, yüksek ölüm oranlarının en önemli nedenlerinin, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşanan açlık ve hastalıklar olduğunu vurguladı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, "Soykırım ve kuşatma nedeniyle ilaç listesinde ciddi bir kıtlık yaşanıyor. Tıbbi malzeme listesindeki yüzde 83'lük açık oranının yanı sıra, ilaç listesinde yüzde 60'lara varan bir eksiklik yaşanıyor." açıklamasında bulunmuştu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, "Gazze'deki çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluk ve artan soğuk havanın etkisiyle daha fazla ölüm ve acı getirdi. Bir ateşkesin sağlanması artık gecikmiş bir zorunluluktur. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti veya sevdiklerini yitirdi. Yeni yıl trajediyle başladı." vurgusu yapmıştı.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, 5 Kasım 2024'te, geçen yıl en az 4 bin bebeğin, onları hayatta tutmaya çalışan hastanelere yönelik devam eden saldırılar nedeniyle yenidoğan bakımından mahrum bırakıldığını belirtmişti.

Ekim 2023'te saldırıların başlamasından önce Gazze Şeridi'nde toplam 178 inkübatör ve 8 yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunduğunu aktaran Khodr, bu sayının dahi o dönemde prematüre bebekler konusundaki yüksek talebi karşılamak için yeterli olmadığını kaydetmişti.

İsrail saldırılarının bölgenin kuzeyindeki 3 yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tahrip olmasına yol açtığını ifade eden Khodr, Gazze Şeridi'ndeki kuvöz sayısının yüzde 70 azalarak, 54'e düştüğünü paylaşmıştı.