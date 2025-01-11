Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2025 22:26

21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda insani yardım malzemeleri taşıyan 21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a geldi.

21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

"İyilik Treni"ni Herat vilayetinde, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Afgan Kızılayı Başkan Vekili Şahabettin Dilaver ile çok sayıda Türk ve Afgan yetkili karşıladı.

730 tonluk insani yardım, muhtaç ailelere ulaştırılacak

Trenle Afganistan'a getirilen 4 bin çadır, 43 bin battaniye, 5 bin aile mutfak seti, 10 bin gıda kolisi ile un, giyim, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan yaklaşık 730 tonluk insani yardım, ülkenin çeşitli bölgelerindeki muhtaç ailelere ulaştırılacak.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin X'teki hesabından yapılan açıklamada, ilaç, gıda gibi temel insani yardım malzemelerinin yanı sıra Afgan halkının kış mevsiminin zorlu şartlarıyla başa çıkabilmesine yönelik ihtiyaç malzemelerini içeren yardımların ilerleyen günlerde ülkenin 34 vilayetinde dağıtılacağı belirtildi.

21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

Açıklamada, "Türk halkının kardeş Afgan halkına desteğinin simgesi olan İyilik Treni seferleriyle, Türkiye her zaman olduğu gibi ihtiyaç duyduğunda Afganistan'ın yanında olmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

AFAD koordinasyonunda gönderilen tren, 20 Aralık'ta Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıkmıştı.

Türkiye'den Afganistan'a 21 "İyilik Treni" ile gelen insani yardım miktarı 10 bin tona yaklaştı.

Afganistan'a daha önce gönderilen trenlerle gelen yardımlar on binlerce muhtaç Afgan aileye dağıtılmıştı.

ETİKETLER
AFAD Afganistan Gıda Kızılay Kabil
Sıradaki Haber
Los Angeles'ta alevler yayılmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:26
Los Angeles'ta alevler yayılmaya devam ediyor
22:08
Otobüsü durdurup boğazına yiyecek kaçan kadının yardımına koştu
22:01
İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü
21:42
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
21:18
Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hat tablosu hediye edildi
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
FOTO FOKUS
Otobüsü durdurup boğazına yiyecek kaçan kadının yardımına koştu
Otobüsü durdurup boğazına yiyecek kaçan kadının yardımına koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ