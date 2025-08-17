Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2025 12:10

Katil İsrail, Gazze'de 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 23 Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'de 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 23 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, hastane bahçesine sığınan Filistinlileri hedef aldı

Görgü tanıkları, saldırıda hastane bahçesine sığınan Filistinlilerin hedef alındığını aktardı.

Hastane bahçesi ve avlusunun, İsrail'in yoğun saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı önemli alanlardan biri olduğu belirtildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, saldırıların özellikle hastane bahçesinde bekleyen sivilleri hedef aldığını vurguladı.

İnsani yardım bekleyenlere ateş açıldı, 6 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken bazı Filistinliler de yaralandı.

Katil İsrail, Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını vurdu

İsrail ordusu Refah'ın batısında, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünü aktardı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 351'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Maliye, robotik ve yapay zekalı işlem dönemini başlattı
12:35
İletişim Başkanı Duran, Marmara depreminde vefat edenleri andı
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı: Acıyı hala yüreğimizde hissediyoruz
12:12
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan bir günde ortalama 107 gemi geçti
12:03
Tekno Macera Tırı, Erzurum’da çocuklarla buluştu
11:54
"İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması 1 milyon kullanıcıyı geçti
Arkeologlar, eşeklerle su taşıyarak Andık Mağarası’nda geçmişin izini sürüyor
Arkeologlar, eşeklerle su taşıyarak Andık Mağarası’nda geçmişin izini sürüyor
FOTO FOKUS
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ