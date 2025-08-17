Açık 28.3ºC Ankara
AA 17.08.2025 10:28

Endonezya'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı

Endonezya'nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2'si ağır 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antara News'ün haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini veren BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini, en şiddetlisinin 3,2, diğerlerinin ortalama 2,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

BNPB, tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olduğu ifade edildi.

Endonezya Deprem
