AA 16.08.2025 20:49

İşgalci İsrailliler, Filistinlilere ait arazi ve araçları ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde Filistinlilere ait arazileri ve araçları ateşe verdi.

İşgalci İsrailliler, Filistinlilere ait arazi ve araçları ateşe verdi
[Fotograf: AA]

Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin, Ramallah kentinin kuzeyindeki Muğir beldesine sızarak, zeytin ağaçlarını kestiğini, tarım arazilerini ve çiftçilere ait bazı araçları ateşe verdiğini belirtti.

İsraillilerin, kasabanın batı tarafındaki tek girişini kapatarak giriş-çıkışlara engel olduğunu, İsrail ordusunun ise söz konusu ihlallere müdahale etmediğini aktaran Ebu Ulya, fanatik grupların son günlerde kasabaya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, çiftçilerin bölgeye giriş çıkışlarına engel olduğunu anlattı.

İşgalci İsrailliler, Filistinlilere ait arazi ve araçları ateşe verdi

İsrail askerleri ile fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak, "Batı Şeria'nın ilhakına" zemin hazırlamaya çalıştığı belirtiliyor.

İşgalci İsrailliler, Filistinlilere ait arazi ve araçları ateşe verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

