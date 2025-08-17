Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2025 10:41

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 351'e çıktı

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükseldi.

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 351'e çıktı
[Fotograf: AFP]

Geo News kanalının haberine göre, felaketin olumsuz etkileri bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Seller sonucu Hayber Pahtunhva eyaletinde 328, Gilgit Baltistan'da 12 ve Azad Keşmir'de 11 kişi yaşamını yitirdi.

Buner, Swat, Mansehra, Bajaur ve Battagram gibi bölgelerde seller evlere, iş yerlerine ve altyapıya ciddi şekilde hasar verdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise birçok alan "afet bölgesi" ilan edildi.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyduklarını bildirirken, Hayber Pahtunhva'da sel felaketinden şu ana kadar 11 bölgede toplam 3 bin 817 kişinin etkilendiği bilgisini paylaştı.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını vermişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Endonezya'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
"İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması 1 milyon kullanıcıyı geçti
11:38
Numan Kurtulmuş'tan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin paylaşım
11:27
Türkiye’nin tarım envanteri çıkarılıyor: 450 bin çiftçi sisteme işlendi
11:17
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
11:09
Depreme dayanıklı şehirler için 6 trilyon lira yatırım yapıldı
10:37
Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti
Çanakkale Gelibolu'da orman yangını 2. gününde
Çanakkale Gelibolu'da orman yangını 2. gününde
FOTO FOKUS
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ