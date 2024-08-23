Katil İsrail Gazze'de 25 Filistinliyi öldürdü

Nasır Tıp Kompleksi'nden bir yetkili, katil İsrail'in sabah saatlerinden itibaren kente düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesinin hastaneye ulaştığını söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Refah'ta şehir merkezindeki El-Avde Camii yakınındaki evleri ve binaları yeniden bombaladığını İsrail askeri buldozerlerinin de kentteki Doğu Mezarlığı'nı yıkmaya başladığını dile getirdi.

Görgü tanıkları, İsrail topçusunun Refah şehrinin batısındaki bölgeleri bombaladığını, bombalamanın Tel es-Sultan mahallesine odaklandığını ve bunun büyük bir yıkıma yol açtığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise El-Avde Hastanesi'nden bir yetkili, Nusayrat kampının kuzeyinde Sıyam ailesine ait bir evin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze Sivil Savunma Servisi de Bureyc Mülteci Kampında yakacak odun toplayan iki gencin hedef alınması sonucu bir Filistinlinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesinde sivil yerleşim binalarını havaya uçurdu; ayrıca Gazze Üniversitesi yakınındaki 8. Cadde, El-Musallebe bölgesi ve mahallenin güneyindeki Devlet kavşağı civarındaki askeri araçlardan gelen yoğun silah sesleri arasında tarım arazilerini bombaladı ve buldozerlerle yıktı.

Cibaliya beldesi ile Beyt Lahiya'da Filistinliler hedef alındı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Beyt Lahiya'da Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırılarının ardından sağlık ekipleri, Cibaliya beldesinin doğusundan 3 Filistinlinin cesedi ile Beyt Lahiya'nın es-Selatin bölgesinden 1 Filistinlinin cesedini bölgedeki Kemal Advan Hastanesine getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 6 Filistinliyi öldürdü

Filistinli bir sağlık yetkilisi, İsrail ordusunun Beyt Lahiya, Es-Sultan ve Azbet Abdurabbu bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığını dile getirdi.

Sağlık yetkilisi, saldırı sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü söyledi.

Yetkili ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eş-Şeyma Okulu kapısı yakınlarına düzenlediği topçu saldırısı sonucunda Filistinli bir kadının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.