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Dünya
AA 23.08.2024 17:21

Fransa'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" vakaları arttı

Fransa'nın 10 vilayetinde, özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı vakalarında son haftalarda artış yaşandı.

Fransa'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" vakaları arttı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Fransa Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez 5 Ağustos’ta görülen mavi dil virüsü vakalarının sayısı, son günlerde yaklaşık 4 kat artarak 22 Ağustos itibarıyla 190 oldu.

Bakanlık, mavi dil hastalığı vakalarında patlama görüldüğünü ancak yeni vakaların ilk vakaların görüldüğü yerlerin yakınında tespit edildiğini bildirdi.

Virüsle mücadele kapsamında 12 Ağustos'ta hayvan çiftliklerinde başlatılan ücretsiz aşılama hizmeti, sene sonuna kadar sürecek.

Hükümetin bir önceki raporuna göre, 14 Ağustos'ta ülkenin 6 vilayetinde 41 mavi dil hastalığı vakası tespit edilmişti.

Belçika’da da ay başında baş gösteren "mavi dil hastalığı" giderek yayılıyor. Virüs 500'den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan virüs insanlara bulaşmıyor.

Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

Hastalık, hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

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