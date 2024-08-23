Pakistan'da konvoya yönelik saldırıda 12 polis hayatını kaybetti

Geo News televizyonundaki habere göre, Pencab eyaletinin Rahimyar Khan bölgesinde nehir kenarından geçen polis konvoyuna roket ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Emniyet yetkililerinin basına yaptığı açıklamaya göre, iki ekip aracındaki 20'den fazla polis pusuya düşürüldü.

Silahlı kişilerin saldırısı sonucu 11 polis hayatını kaybetti, 7'si yaralandı. Yaralılardan biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Saldırının düzenlendiği bölgede uzun süredir silahlı grupların faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu grupları dağıtmak amacıyla güvenlik güçleri çok sayıda askeri operasyon düzenlemişti.