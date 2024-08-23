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Dünya
AA 23.08.2024 17:34

Nepal'de yolcu otobüsü nehre düştü: 27 ölü

Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne düştüğü kazada 27 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de yolcu otobüsü nehre düştü: 27 ölü
[Fotograf: Reuters]

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 43 yolcusu bulunan Hindistan plakalı yolcu otobüsü Nepal'in Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya gidiyordu.

Otobüsün Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşmesi sonucu 27 yolcu yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 16 kişinin yakındaki hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yolcuların tamamının Hindistan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliği'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, nehre düşen otobüste sadece Hint vatandaşlarının bulunduğu doğrulanarak yardım çalışmaları için yerel yetkilerle iş birliği halinde olunduğu bilgisi verildi.

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