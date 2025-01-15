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Dünya
AA 15.01.2025 14:45

Katil İsrail bombardımana devam ediyor: Gazze'de can kaybı 46 bin 707'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail'in 467 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 46 bin 707'ye, yaralı sayısı 110 bin 265'e yükseldi.

Katil İsrail bombardımana devam ediyor: Gazze'de can kaybı 46 bin 707'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 466 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6 katliamda, 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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