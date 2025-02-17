Katil İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye konteyner evlerin girişine izin vermiyor

İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze'de Filistinliler içinde durabilecekleri bir evleri kalmaması nedeniyle derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazzelilerin büyük bölümü, evlerinin enkazları üzerinde kurdukları derme çatma çadırlarda kalıyor.

İsrail saldırılarının sonucu oluşan yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin öncelikli ihtiyaçlarının başında çadır ve konteyner evler geliyor.

Hamas ile varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese göre, İsrail yönetiminin anlaşmanın ilk aşamasında 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin vermesi gerekiyordu.

Ancak anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen İsrail şu ana kadar Gazze'ye tek bir konteyner evin dahi girişine izin vermedi.

Buna ek olarak bölgeye söz verilen 200 bin çadırın ise sadece 73 bininin girişine izin verildi.

Bu da evleri İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan ve sığınacak bir yer bulamayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

İsrail'in konteyner evler ve çadırların girişini engelleyerek Filistinlilerin, saldırılar sonrası ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin kuzeyinde kalmasını zorlaştırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.

Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.