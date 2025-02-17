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Dünya
AA 17.02.2025 11:28

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında bine yakın konut için ihale açtı

Soykırımcı İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistinlilerin toprakları üzerine 1000'e yakın yasa dışı konut inşası için ihale açtığı açıklandı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında bine yakın konut için ihale açtı

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da 974 yasa dışı konut inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Bu doğrultuda İsrail yönetiminin ihale açtığı belirtildi.

Söz konusu yasa dışı konutların inşası tamamlandıktan sonra Batı Şeria'daki "Efrat" isimli gasbedilen Filistinlilerin toprağının yüzde 40 büyüyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Efrat'ın büyümesi sonucu Batı Şeria'daki Filistin şehri Beytüllahim'in gelişiminin engelleneceğine işaret edildi.

İsrail, "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen 1967'deki muharebede Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.

İşgali pekiştirmek isteyen İsrail, o tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbettiği Filistinlilerin toprakları üzerine yasa dışı konutlar inşa ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 250'den fazla gasbedilen Filistin toprağı bulunuyor ve buralarda 750 bine yakın Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler yaşıyor.

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