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Dünya
AA 17.02.2025 11:14

Güney Kore, DeepSeek'in indirilmesini geçici olarak yasakladı

Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'e yönelik "güvenlik endişeleri" birçok ülkede devam ederken, Güney Kore de modelin indirilmesini geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Güney Kore, DeepSeek'in indirilmesini geçici olarak yasakladı

Yonhap'ın haberine göre, Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) dünyada pek çok ülke tarafından yasaklanmaya başlanan yapay zeka modeline ilişkin açıklamada bulundu.

"Veri toplama metotlarına" yönelik endişelerden dolayı DeepSeek'in indirilmesinin "geçici olarak" durdurulduğunu açıklayan Komisyon, bu yasağın, Güney Kore'nin kişisel veri koruma kanunlarına uygun düzenlemeler yapıldıktan sonra kaldırılacağını bildirdi.

Komisyon yetkilisi Nam Seok, DeepSeek uygulamasını halihazırda indiren vatandaşları ise yapay zeka modelini kullanırken "kişisel verileri ihlal" tehlikesinden dolayı dikkatli olmaya çağırdı.

Güney Kore'de daha önce DeepSeek'e yönelik güvenlik endişelerinden dolayı uygulamanın "ihtiyatlı kullanılması" tavsiye edilmişti.

Avustralya, ABD Donanması, İtalya, ABD'nin New York ve Texas eyaletleri, Hollanda ve Danimarka'da, DeepSeek'in belirli alanlarda kullanılması yasaklanmıştı.

DeepSeek, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

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DeepSeek Güney Kore Çin Yapay Zeka
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