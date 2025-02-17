Duman 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2025 10:32

Arjantin'de "dolandırıcılığı teşvikle" suçlanan Devlet Başkanı'nın görevden alınması çağrısı

Arjantin'de muhalefet, az bilinen kripto para birimini tanıtmasının ardından "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladıkları Devlet Başkanı Javier Milei'nin görevden alınmasını istedi.

Arjantin'de "dolandırıcılığı teşvikle" suçlanan Devlet Başkanı'nın görevden alınması çağrısı

CNN'in haberine göre Milei, 14 Şubat'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "LIBRA" isimli az bilinen kripto para birimini tanıtarak, "Bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak." ifadesini kullandı.

Paylaşımdan kısa süre sonra hızla yükselip düşüşe geçen kripto para, çok sayıda yatırımcının zarar etmesine neden oldu.

Eleştirilerin ardından paylaşımını silen Devlet Başkanı Milei, detaylarından haberdar olduktan sonra projeyi yaymama kararı aldığını belirtti.

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri, "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladıkları Milei'nin görevden alınması talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Milei'ye yakın kaynaklar, görevden alınma olasılığını reddetti, Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin konuyu soruşturduğu bildirildi.

Diğer yandan, Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Milei'yi savunarak, "Başkan, istediği konuları gündeme getirmek için ifade özgürlüğüne sahiptir." dedi.

ETİKETLER
Arjantin Kripto Para
Sıradaki Haber
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Tartus'u ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:41
Sosyal medyada silah paylaşımı yapan 19 kişi yakalandı
12:01
Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor
11:40
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
11:31
İsrail güçleri, Gazze'de 80 yaşındaki Filistinliyi canlı kalkan olarak kullanmış
11:29
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında bine yakın konut için ihale açtı
Konya’nın Taşkent ilçesi beyaza büründü
Konya’nın Taşkent ilçesi beyaza büründü
FOTO FOKUS
Hindistan'da izdiham: En az 18 ölü
Hindistan'da izdiham: En az 18 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ