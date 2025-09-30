Açık 12.8ºC Ankara
AA 30.09.2025 21:45

Katar: Trump'ın Gazze planındaki bazı konular açıklık ve müzakere gerektiriyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bazı konuların "açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini" belirtti.

Al Sani, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın planının pazartesi günü Hamas’ın müzakere heyetine iletildiğini ve görüşmelerin genel hatlarıyla yürütüldüğünü belirtti.

"Planın detayları ve uygulanma şekli üzerinde tartışılması gerekiyor." diyen Al Sani, herkes tarafından planın yapıcı şekilde ele alınmasını ve savaşın sona erdirilmesi fırsatının değerlendirilmesini umduklarını söyledi.

"Hamas, sorumlulukla yaklaştı ve planı inceleyeceğine söz verdi"

Planın "savaşın sona erdirilmesi yönünde temel bir hedefi gerçekleştirdiğini ancak bazı konuların açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini" belirten Al Sani, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Hamas'ın plana vereceği ve Filistinli gruplarla uzlaşmayı gerektiren yanıtı bilmiyoruz. Biz ve Mısır dün yaptığımız toplantıda Hamas'a temel hedefimizin savaşın durdurulması olduğunu net bir şekilde aktardık. Hamas, sorumlulukla yaklaştı ve planı inceleyeceğine söz verdi."

Planın uygulanabilmesi için Filistinli grupların uzlaşması şart

Katar'ın önceliğinin şu anda Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıları sona erdirmek olduğunu vurgulayan Al Sani, planın uygulanabilmesi için Filistinli grupların uzlaşmasının şart olduğunu belirterek, "Bugün Gazze'de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi temel hedefimizdir." dedi.

Katar Başbakanı, Filistin halkının topraklarında kalmasını sağlamak ve iki devletli çözümü desteklemek için Arap ve İslam ülkelerinin birlikte çaba gösterdiğini ifade etti.

Al Sani, sürecin ideal bir şekilde ilerlemeyebileceğini belirterek, mevcut müzakere yolunun güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret etti.

