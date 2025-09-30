Açık 12.8ºC Ankara
AA 30.09.2025 21:31

ABD'de ICE'nin sert müdahalesi sonucu kafasını yere çarpan AA başkameramanı hastaneye kaldırıldı

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin sert müdahalesi sonucu düşerek kafasını yere çarpan Anadolu Ajansı (AA) başkameramanı Vural Elibol hastaneye kaldırıldı.

ABD'de ICE'nin sert müdahalesi sonucu kafasını yere çarpan AA başkameramanı hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

New York Federal Mahkemesi'nde zorunlu olarak hakim karşısına çıkan göçmenleri duruşma çıkışında gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen AA başkameramanı Elibol'a polis sert müdahalede bulundu.

Gözaltı işlemini görüntülemeye çalışırken müdahalede bulunulan Elibol, sırt üstü düşerek kafasını sert bir şekilde yere çarptı.

Elibol'un yardımına çevredeki meslektaşları koştu. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Elibol, beyin sarsıntısı ihtimaline karşı tedbiren ambulans gelene kadar yerde hareketsiz bekletildi.

Olay yerine ulaşan ambulanstaki sağlık görevlilerinin boyunluk takmasının ardından Elibol, hastaneye kaldırıldı.

Burada ilk tetkikleri yapılan ve röntgen filmleri çekilen Elibol, müşahede amacıyla hastanede tutuluyor.

⁠Müdahale Elibol'un kamerasına da yansıdı

Görgü tanıkları, ICE görevlilerinin duruşmadan çıkan bir göçmeni asansörün içine kadar kovaladığını ve Elibol'un buradaki arbedeyi görüntülemeye çalışırken bir başka memurun sert müdahalesine maruz kaldığını aktardı.

Olaya tanıklık eden diğer gazeteciler, arbede sırasında memurların "asansörden çıkın" dediğini ancak Elibol'un o sırada zaten asansör dışında olduğu belirtti.

Polisin sert müdahalesi Elibol'un kendi çektiği videoya da yansıdı.

Görüntülerde, bir anda yere yığılan Elibol'un yardımına koşan meslektaşları ve Elibol'un ambulansı beklemesi görülüyor.

ABD
