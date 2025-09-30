Açık 14.4ºC Ankara
AA 30.09.2025 17:52

Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle 14 Ekim salı günü kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Brüksel Havalimanı'nda 14 Ekim'deki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Brüksel Havalimanı, 14 Ekim Salı günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan güvenlik personelinin de buna katılacağını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamalar yaşanacağı bildirilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Yolcuların ve personelimizin güvenliğini sağlamak için hava yollarıyla istişare ederek 14 Ekim'de hiçbir kalkış uçuşunu gerçekleştirmeme kararı aldık. Hava yolları, önümüzdeki günlerde yolcularla doğrudan iletişime geçerek seçenekleri hakkında bilgi verecek." ifadeleri kullanıldı.

Gidiş yönlü uçuşlar iptal edildiği için bazı geliş yönlü seferlerinin de yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, yolculara uçuşlarının durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, grevin Brüksel'deki toplu taşımayı da etkileyeceği, havalimanına ulaşım konusunda aksamalar olabileceği belirtildi.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, emeklilik yaşı ve maaş hesaplanmasında reform yapılması gibi çalışanların haklarında ciddi kayıplar içeren politikalar öne çıkıyor.

Belçika Hava Yolu
