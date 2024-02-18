Katar: Gazze'deki savaş ön koşul olmadan hemen bugün durdurulmalı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insani durum, barış müzakereleri ve İsrailli esirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan güneydeki Refah kenti başta olmak üzere Gazze'deki durumun son derece vahim olduğunu belirten Al Sani, "Gazze'deki savaş ön koşul olmadan hemen bugün durdurulmalı." dedi.

Gazze'de ateşkese varılmasının esirlerin evlerine dönmesini sağlayacağına inandıklarını kaydeden Al Sani, "Gazze'deki insani durumla ilgili anlaşmazlık konusu olan bazı konuları çözüme kavuşturabilirsek ilerleyen günlerde anlaşmaya varmayı umuyoruz." diye konuştu.

"Özellikle 30 yıldır süren görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini göz önüne alırsak, Filistin sorunuyla ilgili müzakereler konusunda gerçekçi olmamız gerekir." diyen Al Sani, iki devletli çözüm konusunda hiçbir ilerleme olmadığını dile getirdi.