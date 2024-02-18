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Dünya
AA 18.02.2024 00:05

Rusya: Donetsk'teki Avdiyivka kentini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya: Donetsk'teki Avdiyivka kentini ele geçirdik
[Fotoğraf: Arşiv]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

"Merkez" askeri grubuna bağlı birliklerinin Donetsk bölgesindeki diğer yerleşim birimlerinin ele geçirilmesi yönünde saldırılara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şoygu, Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Avdiyivka için çatışmalarda son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı 1500 asker oldu." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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