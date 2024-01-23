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Dünya
AA 23.01.2024 17:16

Katar: Filistinliler ile İsrail arasındaki arabuluculuk çabalarımız hala sürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin Filistinliler ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için yürüttüğü arabuluculuğun hala devam ettiğini vurguladı.

Katar: Filistinliler ile İsrail arasındaki arabuluculuk çabalarımız hala sürüyor

Ensari, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin öncülüğünde Filistinliler ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmalarına ilişkin yayımlanan raporların çoğunun yanlış olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Enari, "Gazze'deki krizin tarafları arasında ciddi tartışmalar ve müzakereler yürütüyoruz. Filistinliler ile İsrail arasındaki arabuluculuk çabaları hala sürüyor ve sahadaki durum ne olursa olsun devam edecek." ifadelerini kullandı.

Katar'ın arabuluculuğundaki görüşmelere ilişkin Ensari, "Yürüttüğümüz arabuluculuk çabalarını Katar'ın imajını bozmak için istismar edenler var, bu konudaki birçok rapor yanlış. Ancak, barışa ulaşma fırsatı var olduğu müddetçe üstlendiğimiz rolden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Ensari, dün 24 İsrail askerinin öldürülmesinin, arabuluculuğu etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya, "Şu ana kadar müzakere sürecine doğrudan bir etkisini görmedik. Savaşın devam etmesi, kayıpların artmasından başka bir şeyle sonuçlanmayacak." şeklinde konuştu.

Katar'ın tutumunu yineleyen Ensari, "Katar, ilk günden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, hastanelerin, doktorların ve yerinden edilenlerin hedef alınmasını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Ensari, kurbanların çoğunun sivillerin olduğu bir çatışmada ateşkes hakkında uluslararası çekişmenin olmasını garipsediğini belirtti.

Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlara ilişkin Ensari, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak ve yardımların girişini sağlamak için ABD yönetimiyle temaslarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

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