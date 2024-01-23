Açık 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2024 15:35

Fransa'dan Amazon'a 32 milyon euro ceza

Fransa'da, çalışanların "aşırı müdahaleci bir şekilde izlenmesi" gerekçesiyle Amazon'a 32 milyon euro para cezası verildi.

Fransa'dan Amazon'a 32 milyon euro ceza
[Fotograf: Reuters]

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan (CNIL) yapılan açıklamada, Amazon'da iş kesintilerini titizlikle ölçen ve çalışanların potansiyel olarak her molayı veya kesintiyi gerekçelendirmek zorunda kalmasına yol açan sistemin uygulanmasının yasalara aykırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, komisyonun, çalışan faaliyetlerini ve performansını izlemek üzere "aşırı müdahaleci" olarak nitelendirdiği söz konusu sistemi kurduğu için Amazon.com Inc. şirketine 32 milyon euro para cezası verdiği aktarılarak, şirketin çalışan faaliyetlerini ve performansını takip eden tarayıcı sisteminin "hem kapsamlı hem de kalıcı olmaları açısından uygulandıkları ölçek nedeniyle" geleneksel izleme yöntemlerinden farklı olduğu vurgulandı.

Komisyonun, sistem tarafından toplanan tüm veri ve çalışanlar için üretilen istatistiklerin 31 gün boyunca saklanmasını da "aşırı" bulduğu ifade edilen açıklamada, Amazon'da çalışanların ve ziyaretçilerin depolardaki video gözetimi hakkında yeterince bilgilendirilmediği kaydedildi.

Amazon'un Fransa'daki depolarında kullanılan söz konusu sistem, çalışanların belirli iş adımları arasındaki kesintilerinin ne kadar uzun olduğunu kaydetmek için bir tarayıcı kullanıyor.

ETİKETLER
Amazon Fransa
Sıradaki Haber
Hizbullah'tan İsrail mevzilerine saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Bitcoin 39 bin doların altına düştü
16:27
Telefona daldı, açık rögara düştü
16:22
Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek
15:49
Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu
15:32
Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi
16:00
Çocuklar için zeka geliştirici oyunlar ara tatilde TRT Bil Bakalım’da
Gezginlerin İskoçya'daki gözde rotası: Glencoe kasabası
Gezginlerin İskoçya'daki gözde rotası: Glencoe kasabası
FOTO FOKUS
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ