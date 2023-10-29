Katar Emiri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, "Şeyh Temim, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Öte yandan başkent Doha'daki sembol yapılara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge büründü.

Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Doha'nın simge yapılarından 'The View Hospital' ve 'Al Jaber Twin Tower' binalarında şanlı bayrağımız dalgalandı. İşbirliği ve desteklerinden dolayı dost ve kardeş Katar’a teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.