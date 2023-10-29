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Dünya
AA 29.10.2023 13:39

İsrail sivilleri taşıyan yolcu otobüsünü bombaladı

İsrail İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yolcu otobüsünü bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar var.

İsrail sivilleri taşıyan yolcu otobüsünü bombaladı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 10. Cadde'de sivilleri taşıyan bir otobüsü bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

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