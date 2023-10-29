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Dünya
AA 29.10.2023 13:20

Netanyahu, güvenlik zafiyeti konusunda ordu ve istihbaratı suçladığı paylaşımını sildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) yüklediği paylaşımını sildi.

Netanyahu, güvenlik zafiyeti konusunda ordu ve istihbaratı suçladığı paylaşımını sildi
[Fotograf: AFP]

Netanyahu, Telegram ve X sosyal medya platformlarından gece yayımladığı İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatı Şabak'ın kendisini yanlış bilgilendirdiği yönündeki paylaşımı kaldırdı.

İsrail Başbakanı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aksine hiçbir uyarı gelmediğini" vurgulamıştı.

Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı
Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı

Açıklamada Netanyahu, "bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını" aktarmıştı.

İsrail Başbakanı, "savaşın çıktığı son ana kadar" tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savunmuştu.

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