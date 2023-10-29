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Dünya
AA 29.10.2023 13:18

Bağdat’taki en büyük AVM'ye Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türk bayrağı yansıtıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın en büyük alışveriş merkezlerinden "Baghdad Mall"un binasına Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Bağdat’taki en büyük AVM'ye Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bayrağın AVM'ye yansıtıldığı görüntüyü paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Baghdad Mall. Teşekkürler Irak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dün Irak’ın başkenti Bağdat’ta Türkiye Büyükelçiliği binasında düzenlenen resepsiyonla kutlanmıştı.

 


 

Resepsiyona Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Irak Dışişleri Bakan Vekili Hişam Alevi, Iraklı bazı milletvekilleri, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan’ın yanı sıra Bağdat’ta bulunan yabancı misyon temsilcileri katılmıştı. ​​​​​​​

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