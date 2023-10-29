Bağdat’taki en büyük AVM'ye Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bayrağın AVM'ye yansıtıldığı görüntüyü paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Baghdad Mall. Teşekkürler Irak." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dün Irak’ın başkenti Bağdat’ta Türkiye Büyükelçiliği binasında düzenlenen resepsiyonla kutlanmıştı.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Baghdad Mall.— Ali Rıza GÜNEY (@alirizaguney_tc) October 28, 2023
Teşekkürler #Irak ???????????????? pic.twitter.com/KxMVdLWn4D
Resepsiyona Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Irak Dışişleri Bakan Vekili Hişam Alevi, Iraklı bazı milletvekilleri, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan’ın yanı sıra Bağdat’ta bulunan yabancı misyon temsilcileri katılmıştı.