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Dünya
AA 29.10.2023 13:05

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik etti.

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.


NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı.

NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı.

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