Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 13:10

Selanik'teki Atatürk Evi'nde Cumhuriyeti'in 100. yılı töreni düzenlendi

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'nin bahçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tören yapıldı.

Selanik'teki Atatürk Evi'nde Cumhuriyeti'in 100. yılı töreni düzenlendi
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende, başta Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, törende yaptığı konuşmada, "Bu özel günde Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda, hayata gözlerini açtığı evde olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Selanik'teki Atatürk Evi'nde Cumhuriyeti'in 100. yılı töreni düzenlendi

Atatürk Evi'ni ziyarete gelen genç ve çocukların Cumhuriyet bilinci ve Atatürk sevgisinin gurur verici olduğunu söyleyen Gedik, "Yaşadığımız bu zorlu günler, Ata'mızın gösterdiği istikametin, yani 'Yurtta barış, dünyada barış' politikasının ne kadar doğru ve ileri görüşlü olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Tören, Türkiye'den gelen öğrencilerin okuduğu Atatürk Çocukları marşıyla sona erdi.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı Yunanistan Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
14:17
Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
14:16
Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy
14:04
Elazığ'da "Kahve Fincanı Müzesi" açıldı
13:58
Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kortej yürüyüşü
13:54
Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı
SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ