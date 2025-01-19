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Dünya
AA 19.01.2025 13:04

Katar: Ateşkesin başladığını teyit ettik

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına teslim edildiğini ve ateşkesin başladığını teyit ettiklerini açıkladı.

Katar: Ateşkesin başladığını teyit ettik
[Fotograf: AA]

Ensari, ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulundu.

Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktardı.

Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetti.

Gazze'de ateşkes başladı
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini açıklamıştı.

Devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini ara buluculara teslim ettiğini bildirmişti.

Bu gelişmelerin ardından, esirlerin listesinin yayımlaması sonrasında Gazze’de ateşkesin TSİ 12.15’te başlayacağı duyurulmuştu.

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