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Dünya
AA 19.01.2025 10:50

Gazze'de ateşkes öncesi İsrail saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze’de ateşkes belirsizliği devam ederken, katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes öncesi İsrail saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 kişi öldü.

İsrail ordusunun ayrıca Refah kenti ile Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

Söz konusu saldırılarda en az 25 Filistinli yaralandı.

Katil İsrail, ateşkes öncesi Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkes öncesi Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.

Han Yunus ve Refah kentleri de İsrail'in topçu bombardımanına tanık oluyor.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu.

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