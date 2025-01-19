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Reuters
HABER GİRİŞ
19.01.2025 11:16
, 19.01.2025 11:19
SON GÜNCELLEME
19.01.2025 11:19
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir istifa etti
İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir istifa etti.
[Fotograf: AP]
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