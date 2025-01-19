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Dünya
Reuters 19.01.2025 11:16

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir istifa etti

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir istifa etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir istifa etti
[Fotograf: AP]

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