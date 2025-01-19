Puslu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2025 09:51

Netanyahu, esirlerin listesi alınana kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi

Soykırımcı İsrail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

Netanyahu, esirlerin listesi alınana kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi
[Fotograf: AP]

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.

Netanyahu, yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna iletti.

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

Hamas: Sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandı

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" aktarıldı.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: Ölü sayısı 77 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir istifa etti
11:18
Gümrükler Muhafaza ekipleri 1,5 milyar değerinde kaçak eşya ele geçirdi
11:15
Türksat 6A hizmete girmek için gün sayıyor
11:07
Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatında rekor
11:05
Kırmızı ışık ihlalini dron yakaladı, polis ceza kesti
10:46
Balık tezgahlarında fiyatlar nasıl?
Katil İsrail, ateşkes öncesi Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkes öncesi Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Firari FETÖ'cüden soru hırsızlığı itirafı
Firari FETÖ'cüden soru hırsızlığı itirafı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ