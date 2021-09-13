Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Afganistan konulu üst düzey uluslararası konferansa videokonferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Merihi, "Katar, Afganistan'daki insani durumla başa çıkmak için Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği ve koordinasyona devam edecek" dedi.

Merihi, Katar'ın, barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma taleplerinin karşılanması için Afgan halkına destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Katar’dan Afganistan’ın istikrarı için destek

Afgan halkının, uzun süreden beri yaşadığı ve özellikle pandemiyle birlikte daha da derinleşen kötü insani koşullarla mücadele edebilmesi için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduğunu aktaran Merihi, Katar'ın önceki yıllarda ve son dönemde Afganistan'a yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.

"Katar, insani koşulların iyileştirilmesinin kapsamlı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasında temel unsur olduğunun bilinciyle geçen yıllarda bu hedefe ulaşmak için başarılı çalışmalar yürüttü. Son dönemde ise Afganistan'ın uluslararası ortağı olarak taahhütlerini ve ara buluculuk görevini sürdürdü."

[Fotoğraf: Reuters]

Merihi, ülkesinin, Afganistan'dan ve uluslararası camiadan pek çok dost ve müttefike ev sahipliği yaptığını ve Afganistan'da istikrarın tesisi için yoğun istişareler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Afganistan’a insani yardım

Afganistan'ın bölgede bir istikrarsızlık unsuru olmaması için terörle mücadelenin yanı sıra ulusal uzlaşının sağlanmasının önemine işaret eden Merihi, Batı'da Taliban yönetimiyle ilgili oluşan korkulara dair şunları dile getirdi.

"Taliban, insan haklarına saygı duyma ve herkese kucak açan İslami bir yönetim taahhüdünde bulundu. Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak ve teröristlerin ülkede faaliyet göstermesine izin vermemek için çalışacağını dile getirdi."